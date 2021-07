Nedstenginga i Sydney blir forlengd

utenriks

Innbyggjarane i den største byen i landet har allereie måtta halde seg heime i to veker. Onsdag vart det registrert 27 nye delta-tilfelle.

Delstatsstyresmaktene i New South Wales seier at det er gjort framsteg, men at fleire tiltak likevel må halde fram.

– Deltavarianten er ein «game changer», han er ekstremt smittsam, sa delstatsminister Gladys Berejiklian og la til at han må utryddast.

– Vi ønskjer ikkje å hamne i ein situasjon der vi konstant skiftar mellom å stengje ned og opne opp, sa ho vidare.

Det er no venta at nedstenginga tek slutt 16. juli.

Australia har hatt ein slags nullvisjon for koronasmitte. Gjennom strategien har byar landet over vorte underlagde harde smittevernrestriksjonar i kortare periodar. I Sydney-utbrotet er det førebels berre registrert 357 tilfelle.

Samtidig har grensene i landet har vore så godt som stengde i 15 månader. Det har gjort at australiarar har kunna leve tilnærma normale liv under pandemien, samtidig som relativt få har mista livet som følgje av covid-19.

Men det blir stilt spørsmål om kor lenge landet kan halde seg isolert, både frå viruset og resten av verda. Samtidig går vaksinasjonen tregt i landet – berre 9 prosent av den vaksne befolkninga er fullvaksinerte.

