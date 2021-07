Trump til sak mot Facebook, Twitter og Google

utenriks

Trump vart kasta ut av Twitter og Facebook etter at tilhengjarar av han storma kongressbygningen etter ein tale den avtroppande presidenten halde i Washington i januar. Grunngivinga til dei to selskapa var at han oppmuntra til vald.

Trump hevdar framleis at det var han som var den rettmessige vinnaren av valet i november, sjølv om Joe Biden fekk over 7 millionar fleire stemmer og vart utropt til vinnar av mellom anna Trumps eigen justisminister.

Onsdag kunngjorde Trump at han saksøkjer Facebook, Twitter og Google, som han skuldar for knebling og svartelisting.

