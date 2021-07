Unntakstilstand etter attentatet på Haitis president

utenriks

53 år gamle Moïse vart skoten og drepen av ukjende gjerningsmenn som tok seg inn i bustadens hans i Petionville utanfor hovudstaden Port-au-Prince natt til onsdag. Førstedama i landet Martine Moïse vart såra og er innlagt på sjukehus.

Haitis fungerande statsminister Claude Joseph har erklært unntakstilstand og stengt landegrensene, og hæren er sett inn for å halde oppe ro og orden.

– Vi ønskjer ikkje at landet skal kastast ut i kaos. Dette er ein veldig trist dag for nasjonen og folket, seier han.

Josephs eigen status er uklar, sidan Moïse måndag utropte Ariel Henry til statsminister, den sjuande i rekkja på fire og eit halvt år.

Landet har ikkje hatt folkevald nasjonalforsamling sidan januar i fjor, etter at valet i oktober 2019 vart avlyst, delvis som følgje av omfattande protestar mot Moïse.

Store protestar

Moïses periode var òg omme, men høgrepolitikaren har styrt ved dekret til sterke protestar frå opposisjonen. Då opposisjonen tidlegare i år gjekk til Høgsterett for å få han avsett, svarte presidenten med å avsetje tre av dommarane.

Moïse hevda å ha hindra både kupp og drapsplanar, men vart sjølv skulda for å dikte opp dette for å rettferdiggjere sin stadig meir autoritære leiarstil og for å bruke brutale metodar mot politiske motstandarar.

FNs tryggingsråd bad seinast førre veke Haiti om å halde val snarast mogleg.

– Forverra

Haiti er det fattigaste landet på det amerikanske kontinentet, og har vore prega av vald, uro og aukande misnøye under Moïse.

– Den økonomiske situasjonen for landets fattige har vorte gradvis forverra allereie før Haiti vart ramma av covid-19 våren 2020, seier seniorrådgivar og Haiti-kjenne Johan Hindahl i Kirkens Nødhjelp til NTB.

Hindahl seier at situasjonen ikkje vil bli noko betre for dei fattige med ein ny president. Han har vore i kontakt med landsdirektøren til organisasjonen i Haiti.

– Han fortalde at alle tilsette jobbar heimanfrå, sidan det kan ventast uro i dag og i dagane som kjem, seier Hindahl.

Fattigdom og kriminalitet

Under Moïses styre er dei djupe økonomiske, politiske og sosiale problema i landet ytterlegare forverra. Lovløyse og uvisse herskar, bortføring med krav om løysepengar er eit stort problem, og gjengane som står bak, går i praksis fri for straff.

Førre veke vart 15 menneske, blant dei ein journalist og ein kvinneleg medlem av opposisjonen, drepe i Port-au-Prince.

Medan orkanen Elsa herja langs sørkysten i helga, måtte redningstenesta fraktast med fly og helikopter til Jacmel fordi vegen blir kontrollert av kriminelle bandar.

Haiti deler øya Hispaniola med Den dominikanske republikken. 60 prosent av innbyggjarane lever på under 2 dollar dagen, medan inflasjonen aukar, og mat og bensin blir dyrare.

Samtidig slit landet med å komme på beina igjen etter eit veldig jordskjelv i 2010 og orkanen Matthew i 2016.

Internasjonal fordømming

FNs generalsekretær António Guterres krev at dei ansvarlege blir stilte for retten og oppmodar via talsmannen sin Haitis innbyggjarar til å slå ring om Grunnlova og stå saman for å kjempe mot valden i landet.

– Vi er sjokkerte og lei oss over å høyre om det forferdelege attentatet mot president Jovenel Moïse og angrepet på førstedame Martine Moïse. Vi fordømmer denne avskyelege handlinga, heiter det i ei fråsegn frå USAs president Joe Biden.

EUs utanrikssjef Josep Borrell åtvarar mot ein ny valdsspiral etter drapet, som også blir fordømt av Storbritannias statsminister Boris Johnson.

– Dette er ei avskyeleg handling, og eg vil på dette tidspunktet oppmode til ro, tvitrar han.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) kallar attentatet skakande og sender sine tankar til Haitis innbyggjarar og Moïses enkje.

– Det er viktig at Haitis styresmakter og politikarar samlar seg om ein veg ut av denne krisa, som kjem på toppen av ei rekkje utfordringar Haiti står overfor, seier Søreide i ei fråsegn til NTB.