Britane varslar nytt Nord-Irland-forslag til EU

utenriks

Brexitminister David Frost seier britane framleis ønskjer å gripe tak i den såkalla Nord-Irland-protokollen i fellesskap med EU.

– Men vi har sjølvsagt framleis alle moglegheiter på bordet. Og eg kan seie i dag at vi vil leggje fram innfallsvinkelen vår før Parlamentet tek pause for sommaren, sa Frost på eit arrangement i tankesmia Policy Exchange torsdag.

Dei folkevalde tek ferie etter ei av dei årlege markeringane i den såkalla «marsjsesongen», der konfliktar mellom katolikkar og protestantar ofte blussar opp.

Britisk-tru protestantar i Nord-Irland føler at delar av brexitavtalen er eit svik fordi EU framleis regulerer nordirsk handel og skaper eit skilje mellom Nord-Irland og Storbritannia. Den seinaste akutte krisa vart løyst då ei overgangsordning for kjøttprodukt vart forlengd ut september.

Frost seier dette berre er ein del av eit større problem og meiner EU ikkje respekterer behovet for å balansere tollkontroll med å verne freden i Nord-Irland. Det varsla forslaget kan derfor føre til ein ny krangel med Brussel.

– Vi må òg sikre at Nord-Irland er tydeleg når det gjeld tilhøyrsel til Storbritannia og at vi respekterer at den britiske fellesmarknaden er ukrenkjeleg, understrekar Nord-Irland-minister Brandon Lewis.

(©NPK)