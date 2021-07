Mann arrestert i Spania – mistenkt for medverknad til drap på tolvåring i Sverige

utenriks

Mannen blir kravd utlevert til Sverige, skriv Svenska Dagbladet.

Natt til 2. august i fjor vart ei 12 år gammal jente treft av to skot ved ein McDonald's-restaurant i Botkyrka sør for Stockholm. Ho døydde av skadane, som vart utførte med automatvåpen. Teorien til politiet er at skota var retta mot nokon andre som var på åstaden i tida før skytinga.

To menn har tidlegare vorte arrestert i saka, den siste i juni i år. Også ein tredje mann vart arrestert i november, men han vart sidan sett fri.

