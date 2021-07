Zuma overgir seg for å sone fengselsstraffa

utenriks

I ei melding frå stiftinga heiter det at «president Zuma har bestemt seg for å føye seg etter dommen». Tilsette ved fengselet i KwaZulu-Natal seier den tidlegare presidenten kom dit ved 1-tida natt til torsdag.

79 år gamle Zuma vart nyleg dømd for å ha vist forakt for retten etter at han fleire gonger nekta å møte for landets antikorrupsjonskommisjon. Det er første gong ein tidlegare president har fått fengselsstraff i Sør-Afrika.

Han har anka dommen på 15 månaders fengsel utan vilkår. Forsvararane argumenterte mellom anna med at helsa til den tidlegare presidenten tilseier at han ikkje kan sone. Eit krav til Høgsterett om å trekkje fengslingsordren skal behandlast måndag.

Overgav seg rett før fristen

I tråd med dommen vart politiet instruert til å arrestere Zuma etter tre dagar om han ikkje overgav seg frivillig. 40 minutt før fristen gjekk ut, køyrde ein kolonne med bilar bort frå Zumas bustad. Det er grunn til å tru at den tidlegare presidenten sat i ein av bilane.

Zumas dotter skriv på Twitter at han framleis var ved godt mot og «han sier han håper de fortsatt har kjeledressen hans fra Robben Island. Vi hyller pappa!". Robben Island er fangeøya der Zuma sat fengsla i ti år under apartheidstyret i Sør-Afrika. Også hans forgjengar Nelson Mandela og ei rekke kjende opposisjonelle sat fengsla på øya utanfor Cape Town.

Zuma styrte landet frå 2009 til 2018. Han blei presset ut og erstatta av Cyril Ramaphosa etter ein presidentperiode skjemma av korrupsjonsskandalar og kameraderi.

Kritikarar gav 79-åringen tilnamnet «Teflon-presidenten» fordi han tilsynelatande alltid klarte å sno seg unna. Det snudde då han vart dømd for forakt for retten 29. juni.

Framleis innverknad

I helga sa han at han var klar for å gå i fengsel, sjølv om «det å sende meg i fengsel midt i en pandemi, i min alder, er jamgodt med å dømme meg til døden». Før dette hadde han sagt til tilhengjarane sine at det ville oppstå kaos dersom politiet våga å arrestere han.

Trass eit frynsete renommé har Zuma framleis betydeleg tyngde internt i regjeringspartiet ANC (African National Congress), både blant tenestemenn og grasrota. Trass indre splid seier partiet at det ikkje vil blande seg inn i den juridiske prosessen rundt Zuma.

Han er òg skulda for innblanding i ei bestikkingssak frå 1999. Han risikerer 16 år i fengsel for bedrageri, økonomisk utruskap og press i samband med kjøp av 30 jagarfly, patruljebåtar og militært utstyr for 30 milliardar rand, som den gong svarte til rundt 16,5 milliardar kroner.

