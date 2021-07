Britisk politibetjent har sagt seg skuldig i drapet på Sarah Everard

utenriks

Politibetjenten har under eit tidlegare rettsmøte i juni erkjent at han bortførte og valdtok Everard, og at han «tok på seg ansvaret» for hennar død.

Han vart då ikkje beden om å ta stilling til drapssiktinga, men i eit rettsmøte fredag sa han seg skuldig i dette.

Everard vart meldt sakna då ho ikkje kom heim etter å ha vore hos ei venninne 3. mars i år. Ho vart funnen død ei veke seinare i eit skogområde i Kent, om lag 80 kilometer frå der ho vart kidnappa av politibetjenten.

Obduksjonen av Everard viste at ho døydde som følgje av kveling.

Bortføringa og drapet på Everard førte til demonstrasjonar og debatt om kvinners tryggleik i Storbritannia. Kort tid etter drapet kom den britiske regjeringa med fleire tiltak for å styrkje tryggleiken for kvinner og jenter i landet.

