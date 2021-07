Bulgararane klare for nyval i helga

utenriks

Trass i store demonstrasjonar mot regjeringa i fjor sommar, ei rekkje skandalar og slitasje etter nesten ti år ved makta, fekk Bojko Borisov og partiet hans GERB flest stemmer i april.

Det var altså likevel ikkje nok, sidan dei andre partia i ein svært oppsplittet nasjonalforsamling ikkje vil sitje i regjering med han.

Også denne gongen vil GERB truleg stå åleine, og det er openbert «kven som ikkje får styre», seier direktør Julius Pavloff ved Senter for analyse og marknadsføring i Sofia.

– Men kven vil veljarane ha ved makta? Det er framleis eit ope spørsmål, seier han til nyheitsbyrået AFP.

Meiningsmålingar viser at nasjonalforsamlinga igjen kan ende med å vere svært oppdelt og at mange parti ikkje klarer sperregrensa på 4 prosent. Spørsmålet er om nokon kan samle seg og skaffe eit fleirtal til å danne ny regjeringa etter Borisov.

Protestpartiet ITN – som ligg nesten likt med GERB på 21 prosent – har sagt at dei verken vil samarbeide med dagens regjeringsparti eller den tradisjonelle motstandar sosialdemokratane. I staden ønskjer dei å gå saman med ei rekkje mindre parti.

– For å få ei stabil regjering, kan vi ikkje sjå bort frå at det er nødvendig med endå eitt val eller to, seier ITNs nestleiar Tosjo Jordanov.

