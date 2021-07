Jakta på svar om Estonia-forliset er i gang

utenriks

Den svenske havarikommisjonen vil gjennomføre eit ti dagar langt forprosjekt for å avgjere kva tiltak som er nødvendige for å få undersøkt det tidlegare ukjende holet i skroget til Estonia ordentleg.

Torsdag forlét eit svensk og eit estisk skip heimhamnene sine for å delta i undersøkinga. Data om forliset og botnforholda skal samlast inn med ekkolodd og sonarutstyr.

Kan ta lang tid å få svar

Dei førebelse undersøkingane som startar no, skal bli følgd av ei større undersøking som den svenske havarikommisjonen anslår vil bli fullført våren 2022.

Dataa kjem seinare til å bli visualisert med hjelp frå forskarar på Stockholms universitet, eit arbeid som kan ta opp til tre månader. Ein undervassrobot med kamera skal òg ta bilete.

– Den hovedsakelige fotodokumentasjonen planlegg vi til våren. Det er mellom anna fordi siktforholda pleier vere best då, seier Jonas Bäckstrand, som leiar ulykkesgranskinga i havarikommisjonen.

Bakgrunnen for undersøkingane er oppdaginga av det tidlegare ukjende holet i skroget på Estonia, som vart vist i ein tv-dokumentar i fjor haust. Den sida av fartøyet låg tidlegare ned mot botnen, men er no meir synleg, fortel Bäckstrand.

– Vi meiner det er viktig at vi dokumenterer og undersøkjer denne sida av fartøyet og dei skadane som finst der.

Dokumentar førte til nye undersøkingar

Ferja var på veg frå Tallinn til Stockholm då ho gjekk ned 28. september 1994. 852 menneske omkom i forliset.

Eit nytt hol i skroget vart avslørt i den prislønte dokumentaren «Estonia – funnet som endrer alt», som hadde premiere hausten 2020. Produsentane valde å sende dykkarar ned til vraket sjølv om staden var freda.

Undersøkingane som no er i gang, er vorte mogleg etter at den svenske lova om gravfred er endra. Endringa gjer at det no er lov å dykke ned til skipet på oppdrag frå styresmaktene.

Overlevande og pårørande har lenge kjempa for ei ny etterforsking av det som skjedde.

