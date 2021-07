Stefan Löfvens regjering på plass igjen etter nokre kaotiske veker

utenriks

Löfven og Socialdemokraterna skal framleis styre landet saman med Miljöpartiet med den regjeringa som vart presentert for Riksdagen klokka 11. Det kom altså ingen endringar i samansetninga til regjeringa – og dermed heller ingen overraskingar – i denne omgangen.

Før han byrja å lese opp lista over statsrådar, uttrykte Löfven sin djupaste kondolanse etter flyulykka i Örebro torsdag.

– Ni personar mista livet. Våre tankar går til dei, familiane deira og nære og kjære, sa statsministeren.

Godkjent med knapp margin

Dei to partia som skal leie Sverige fram til neste års val, har sete i regjering sidan hausten 2014, men fekk fleirtalet mot seg i ei mistillitsvotering i Riksdagen for to og ei halv veke sidan. Löfven hadde valet mellom å gå av eller skrive ut nyval. Han valde det første, men heldt fram som leiar av eit forretningsministerium. Utan endringar i nasjonalforsamlinga, hamna oppdraget med å danne regjering raskt hos Löfven igjen.

Onsdag fekk han Riksdagens velsigning med 116 mot 173 stemmer – berre eit fleirtal på minst 175 stemmer mot Löfven kunne stoppa han – og no er altså statsministeren og Sverige i praksis tilbake der dei starta.

Formelt er det Löfvens tredje regjering som skal leie Sverige, men Socialdemokraterna har i praksis styrt samanhengande sidan valet i 2014. I tillegg til runddansen til dei siste vekene, var det ein periode med forretningsministerium frå valet i 2018 fram til Riksdagen godkjende regjeringa i januar 2019.

Budsjettutfordring

Seinare på dagen skal Löfven til slottet og møte kong Carl Gustaf og kronprinsesse Victoria for ein overgangssamtale. Ei ny regjeringserklæring er venta 14. september, opplyser Sveriges Television.

Den største utfordringa kan komme når Löfven skal prøve å få vedteke eit statsbudsjett for neste år. Då vil han truleg trenge støtte frå Vänsterpartiet og Centerpartiet.

Førstnemnde har sagt at dei ikkje vil stemme for eit budsjett dei ikkje har fått innverknad over, medan Centern ikkje vil seie ja til eit budsjett forhandla fram med Vänsterpartiet. Begge partia stemde blankt i Riksdagen onsdag.

Centerpartiet stilte òg vilkår for ikkje å stå i vegen for ei ny Löfven-regjering: oppmyking av vernet av strandsona, styrkte rettar for skogeigarar og endringar i arbeidsretten. Miljöpartiet seier nei til desse krava.

(©NPK)