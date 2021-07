Familien hevdar attentatmann i Amsterdam vart lova pengar

utenriks

Krim- og gravejournalisten Peter de Vries vart skoten idet han forlét eit TV-studio i sentrum av Amsterdam tysdag kveld. 64-åringen vart treft i hovudet og har sidan kjempa for livet på sjukehus.

To menn vart arresterte kort tid etter angrepet, og fredag vart dei varetektsfengsla i to veker. Den eine av dei, ein 21 år gammal nederlandsk mann, blir mistenkt for å ha skote 64-åringen, medan ein 35 år gammal polsk mann busett i Nederland blir mistenkt for å ha køyrt fluktbilen.

Familiemedlemmer av 21-åringen fortel til den nederlandske avisa de Telegraph at han vart lova 150.000 euro, over 1,5 millionar kroner, av ein kriminell bande for å drepe de Vries.

– Det må bli ein slutt på dette, det kan ikkje halde fram. Liv går tapt, seier ein familiemedlem til avisa.

Narkotopp

Motivet for attentatet på de Vries er ikkje kjent, men han har den siste tida vore rådgivar for stjernevitnet frå aktoratet i saka mot den antekne narkotoppen Ridouan Taghi.

Marokkanskfødde Taghi, som lenge var den mest ettersøkte mannen i Nederland, vart arrestert i Dubai i desember 2019 og utlevert til Nederland få dagar seinare.

Fleire drap

Taghi står no for retten, tiltalt for å ha beordra fleire drap og drapsforsøk.

Advokaten til stjernevitnet, Derek Wiersum, vart skoten og drepen utanfor heimen sin i september 2019 etter fleire gonger å ha kravd betre vern for seg sjølv og klienten.

Bror til vitnet vart drepen då det vart kjent kven som var stjernevitnet frå aktoratet i saka mot Taghi.

(©NPK)