Krise i Libanon: Fryktar «sosial eksplosjon»

Førre veke rykte den fungerande statsministeren i landet, Hassan Diab, ut og varsla at Libanon er på randa av ein sosial eksplosjon.

Sidan 2019 har Libanon vore ramma av ei økonomisk krise som har vorte forsterka av koronapandemien, vedvarande politisk kaos og konsekvensane av den enorme eksplosjonen som ramma hamna i Beirut 4. august i fjor.

– Situasjonen er kraftig forverra den siste månaden, seier Benedicte Næss Hafskjold, landsrepresentant i Libanon for Kirkens Nødhjelp.

«Mørk tunnel»

Libanon er tomme for valutareservar, noko som har gjort at innbyggjarane i det importavhengige landet slit med å skaffe drivstoff, medisinar og basisvarer. Den økonomiske krisa er den verste sidan borgarkrigen tok slutt i 1990. Då hadde landet vore i krig i 15 år.

Verdsbanken har beskrive den økonomiske nedgangen som brutal. Valutaen har mista 95 prosent av verdien sin, medan inflasjon og arbeidsløyse har sendt mange med utdanning ut av landet.

– Libanon er inne i ein veldig mørk tunnel, og dei lidande er ramma av ein tragedie, seier Diab, som har leidd ei mellombels regjering sidan den førre gjekk av etter eksplosjonen.

«Mensfattigdom»

No som over halvparten av befolkninga i Libanon er kasta ut i fattigdom, slit mange med å skaffe basisvarer. Titusenvis av kvinner er på desperat jakt etter bind dei har råd til. Prisen på dei har auka med 500 prosent sidan starten på den økonomiske krisa.

– Med prisaukane skulle eg gjerne berre slutta å ha mensen, seier 28 år gamle Sherine til AFP.

Ein pakke sanitetsbind, som stort sett er ei importvare, kostar no opptil 35.000 libanesiske pund – rundt 200 kroner med offisiell vekslingskurs.

Organisasjonen Dawrati (Menstruasjonen min) vart starta i fjor som følgje av den aukande «mensfattigdommen». Dei deler ut gratis produkt til trengande kvinner, men slit med å hjelpe alle.

Mange brukar avispapir, toalettpapir eller gamle filler, ifølgje Dawrati, som seier to av tre ungdomsjenter i landet ikkje har råd til å kjøpe bind eller tampongar.

Sherine fortel at ho tyr til både handkle og tøystykke, og at ho òg har brukt babybleier klipte i to.

Straum frå moskeen

Straumbrot dei siste månadene har vart i opp mot 22 timar i somme delar av landet. Dei libanesarane som har råd, skaffar seg ei reserveløysing på den private marknaden.

Hassan Moraib, ein imam i Beirut, fortel om ein astmapasient som måtte bruke straumen i moskeen til å kople til oksygenapparatet sitt.

– Forbante vere dei som bringa dette over oss, seier han.

Kan ikkje hjelpe alle

Benedicte Næss Hafskjold bur og jobbar i Beirut, og ho seier ho aldri har opplevd at så mange ber om hjelp.

– Det er mellom anna store behov for kontantutdelingar, matvarer og vatn. Det er mange som kunne trunge den støtta, men vi har dessverre ikkje høve til å hjelpe alle, seier Hafskjold.

Ho beskriv situasjonen i hovudstaden som kraftig forverra.

– Prisane på mat og bensin har stige kraftig. Folk har berre straum éin til to timar i døgnet, resten av tida får vi straum frå generatorar, seier Hafskjold.

Då den enorme eksplosjonen skjedde i fjor sommar, sleit helsevesenet i landet frå før med kapasiteten på grunn av koronapandemien.

Er lova hjelp

Då Diab nyleg møtte diplomatar i Beirut, trygla han verdssamfunnet om å hjelpe til med å redde livet til det libanesiske folket.

– Libanon er få dagar unna ein sosial eksplosjon, sa han.

Diab viste til konsekvensane av at ein bind bistand til politiske reformer. Landet har vorte lova milliardar i internasjonal hjelp, men pengane skal knytast til ei korrupsjonsreform som elitane i landet ikkje har klart å bli samde om.

– Det å binde bistand til Libanon til regjeringsdanning er i ferd med å setje livet til libanesarane i fare, sa den fungerande statsministeren.

Mange legg skulda på skøytelause og handlingslamma politikarar i eit land der makta i samsvar med grunnlova skal fordelast mellom sunnimuslimar, sjiamuslimar, kristne og drusarar.

Mathjelp til militæret

Kniving mellom dei ulike grupperingane har fleire gonger førte til langdryge forhandlingar om regjeringsmakt som ikkje har ført nokon veg. Dette har gjort at Libanon står utan ei regjering etter at den førre gjekk av som følgje av eksplosjonen. Veteranen Saad Hariri har prøvd å forhandle fram ei ny regjering, men utan å lykkast.

Utanriksministeren i Qatar, Mohammad bin Abdulrahman al-Thani, besøkte nyleg Libanon. Som ein del av forsøket på å løyse krisa i landet, har dei lova å levere 70 tonn mat i månaden til det libanesiske militæret, ifølgje qatarske medium.

Utanriksministeren oppmoda politiske motstandarar til å samle seg så det blir ein slutt på krisa i Libanon.

