Statsminister Merkel møter Ukrainas president Zelenskyj før USA-tur

utenriks

Den tyske statsministeren skal treffe president Joe Biden torsdag. Dette blir truleg hennar siste besøk i USA som Tysklands regjeringssjef før valet i september.

Både samtalane i Berlin og Washington vil komme inn på situasjonen i det austlege Ukraina, der opprørsstyrkar med Russlands støtte slåst for skiping av ein eigen stat.

I Det kvite hus vil Merkel òg endå ein gong måtte forsvare kvifor Tyskland støttar gassleidningen Nord Stream 2 som fraktar russisk gass til Europa via Tyskland.

Denne røyrgata har lenge vore eit stridstema mellom dei to landa. USA meiner at den utgjer ein tryggingsrisiko ved at han aukar Europas avhengnad av Russland.

