To dømde til fengsel for påståtte kupplaner i Jordan

utenriks

Den eine av mennene, Bassem Awadallah, er amerikansk statsborgar og ein tidlegare nær medarbeidar av kongen. Den andre domfelte, Sharif Hassan bin Zaid, er ein fjern fetter av kongen. Begge to nektar straffskuld.

Kongens halvbror prins Hamzah, som mista kronprinstittelen i 2004, skal òg ha vore involvert i dei påståtte kupplanene i april. I eit opptak sendt av BBC skulda 41-åringen leiarar i Jordan for korrupsjon og vanstyre.

Hamzah vart først arrestert og sett i husarrest, men kongefamilien har sidan opplyst at konflikten er løyst internt og han er sidan sett offentleg saman med kongen. Det er ikkje reist tiltale mot han.

Awadallah hevda nyleg via advokaten sin å ha vorte utsett for tortur og truslar under tida i varetekt, noko jordanske styresmakter avviser. Saka kan likevel bli tema når kong Hussein neste veke besøkjer president Joe Biden i Det kvite hus.

