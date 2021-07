USAs øvste general i Afghanistan har overført kommandoen til mellombels etterfølgjer

utenriks

USAs president Joe Biden forsvarer avgjerda om full tilbaketrekking frå Afghanistan, sjølv om Taliban-styrkar kjempar til seg kontrollen over stadig fleire distrikt.

Biden innrømde tidlegare i månaden at det var svært lite sannsynleg at regjeringa i Kabul vil ha moglegheit til å behalde kontrollen over heile landet.

Alle amerikanske styrkar i Afghanistan skal vere trekte ut av landet innan 31. august i år. Parallelt går det føre seg ei uttrekking av styrkar frå andre Nato-land.

Seremonien fann stad i Kabul og førte USA eit stort skritt nærare slutten på det som har vorte kalla «den endelause krigen».

General Frank McKenzie skal overvake den siste fasen av uttrekkinga frå sin tenestestad i Tampa, Florida. Han kan eventuelt beordre luftstøtte til dei afghanske styrkane i denne perioden.

Taliban er på frammarsj fleire stader i landet, særleg dei uvegsame grenseområda mot Iran, Usbekistan og Tadsjikistan. Det er anslått at Taliban kontrollerer over ein tredel av dei 421 distrikta i landet. Taliban hevdar sjølv å styre over 85 prosent av territoriet.

Den amerikanske ambassaden i Kabul vil etter avgangen til Miller bli vakta av ein tostjerners general som også vil ha ansvaret for flyplassen i Kabul.

(©NPK)