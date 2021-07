utenriks

Heritage Auctions i Dallas i delstaten Texas i USA melder at spelet frå 1996 vart selt søndag. Den høge prisen førte til at salet slo den førre rekordprisen for sal av eit enkelt videospel.

Det er ikkje kjent kven som har kjøpt spelet.

Super Mario 64 var det mest selde spelet til konsollen Nintendo 64, og det første som presenterte den populære Mario-karakteren i 3D, sa auksjonshuset i ei fråsegn.

(©NPK)