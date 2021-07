AFP: Veksten i Kina fall til 7,7 prosent i andre kvartal

utenriks

Den nest største økonomien i verda har vist ei rask innhenting etter den korona-utløyste nedturen i fjor. Men investeringane og industriproduksjonen som sørgde for framdrifta, synest no å falle noko tilbake. Andre sektorar har førebels ikkje klart å kompensere for fallet.

I april-juni er det berekna at den årlege økonomiske veksten hadde vore på 7,7 prosent, medan veksten for inneverande år sett under eitt er venta å liggje på 8,5 prosent, ifølgje eit gjennomsnitt av anslaga frå tolv analytikarar som AFP har kontakta.

Offisielle tal blir lagt fram torsdag.

Eksporten i vêret

Den kinesiske eksporten fekk eit veldig oppsving i juni og importveksten var òg solid, men ikkje like markant. Eksporten auka med 32,2 prosent i forhold til juni i fjor, opp frå ein auke på 28 prosent månaden før. Rekna i pengar var eksporten i juni på 281,4 milliardar dollar, viser offisielle oversikter frå kinesiske tollstyresmakter.

Importen auka med 36,7 prosent til 229,9 milliardar dollar, ein nedgang frå den eksplosive veksten på 51 prosent i førre månad, målt mot til mai 2020.

Kina leier an i den økonomiske gjenoppbygginga etter pandemien, men innanlandsk forbruk og andre verksemder er svakare enn venta.

Eksporten vil venteleg bli forstyrra ved at produksjonen av industrikomponentar som databrikker og andre nøkkelprodukt er i ubalanse og at det er innført reiseavgrensingar av somme regjeringar som ledd i kampen mot pandemien.

Uvisse for handelen

– Handelen står framleis overfor mange usikkerheitsmoment og ustabile faktorar, seier Li Kuiwen frå tollstyresmaktene. Han anslår at handelen kan sakke farten noko i andre halvår, men likevel halde seg på eit solid nivå.

Det kinesiske handelsoverskotet med omverda auka med 11 prosent til 51,5 milliardar dollar. Det politiske kjenslevare handelsoverskotet med USA auka med 10,9 prosent til 32,6 milliardar dollar.

Eksporten til EU i juni gjekk opp med 27 prosent til 43,1 milliardar dollar, medan importen av tyske, franske og europeiske varer steig med 34,1 prosent til 27,7 milliardar dollar.

