Auka oljeetterspurnad i juni

Etterspurnaden etter olje steig kraftig førre månad, og det aukande talet på vaksinerte sørgjer for at økonomisk aktivitet blir halden oppe. IEA anslår at etterspurnaden auka med 3,2 millionar fat per dag (mbd) førre månad. Det svarer til meir enn ein tredel av fallet i etterspurnaden i heile 2020.

Men Opec-landa og samarbeidspartnarane deira pumpar framleis opp mindre olje enn det som trengst. Landa kutta produksjonen under koronapandemien som følgje av lågare etterspurnad og har enno ikkje vorte samde om produksjonsauke.

