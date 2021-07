Dei høge smittetala til Sør-Korea held fram

utenriks

Dei fleste tilfella er i hovudstadsregionen, der samlingar på meir enn to personar har vorte forbode etter klokka 18. Regionen stod for over 800 av dei 1.150 tilfella som vart kunngjorde tysdag.

Sør-Korea er på veg inn i sommarferien, og det er teikn på at smitten spreier seg utanfor Seoul-området. Storbyane Busan, Daegu og Daejeon, og dessutan provinsen Sør-Chungcheong, har opplevd auka smitte den siste tida.

I juli har landet registrert over 13.000 smittetilfelle. I alt er det registrert 170.296 smittetilfelle og 2.046 koronarelaterte dødsfall i Sør-Korea, som har litt over 51 millionar innbyggjarar.

