EU godtek planar om gjenopning frå tolv medlemsland

Frankrike, Italia og Spania er blant landa med ståkarakter. Det er derimot ikkje Ungarn, der det framleis er tvil.

I første omgang er det berre ein viss porsjon som blir delt ut. Resten avheng av at dei enkelte regjeringane innfører dei reformene dei har lova og oppfyller forpliktingane om grøn omstilling.

Spania og Italia

Spania og Italia er dei to landa som vil få mest frå den store atterreisingspakken. Over dei neste fem åra vil dei to få 70 milliardar euro i subsidiar. Deretter kjem Frankrike med 40 milliardar.

– Med denne støtta kan medlemslanda starte reform- og investeringsarbeidet som er nødvendig for å komme på fote igjen og for å styrkje og forme om økonomiane våre, seier den slovenske finansministeren Andrej Sircelj.

Slovenia har dette halvåret det roterande formannskapet i EU.

Berre to av 27 medlemsland – Belgia og Nederland – har enno ikkje lagt fram forslaga sine til reformer og grøn satsing.

Hovudverk

Forslaget frå Ungarn har vorte ein politisk hovudverk sidan EU-kommisjonen stadig har tvil om regjeringa i Budapest innfrir forpliktingane sine om godt styresett og kamp mot korrupsjon.

Frå fleire hald er det reist krav om at kommisjonen må straffe Ungarn økonomisk for å ha vedteke den omstridde LGBTQ-lova om lesbiske, homofile, bifile og transpersonar.

Økonomikommissær Paolo Gentiloni sa måndag at han håpar ei løysing vil bli funnen innan få veker, men at det er opp til regjeringa til statsminister Viktor Orbán å innfri dei krava EU stiller for å få del i midla.

