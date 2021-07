Ekspertar: Palestinarane har rett til å yte væpna motstand

utenriks

Påstandar om brot på folkeretten florerer i konflikten mellom Israel og palestinarane og blir no granska av Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

FNs tryggingsråd krev israelsk tilbaketrekking frå dei okkuperte områda og har slått fast at busetjingane som er oppretta der, er ulovlege.

Israel blir òg skulda for å bryte den internasjonale humanitærretten ved overdriven bruk av militærmakt, ofte med store sivile tap som følgje.

Palestinske Hamas blir på si side skulda for å bryte folkeretten når dei skyt rakettar mot sivile område i Israel.

Vil ikkje svare

NTB har spurt Amnesty, Røde Kors, Utanriksdepartementet, den israelske ambassaden i Noreg og folkerettseksperten Cecilie Hellestveit om kva rettar og plikter Israel og palestinarane har i samsvar med folkeretten.

Den israelske ambassaden har, trass i gjentekne førespurnader, ikkje svart NTB, og Utanriksdepartementet ønskjer ikkje å svare konkret på nokon av spørsmåla som er stilte.

Amnesty ønskjer heller ikkje å svare på nokon av spørsmåla av frykt for å bli tekne til inntekt for den eine av partane, og Røde Kors svarer at dei ikkje kan ta stilling til enkelthendingar dei ikkje har direkte tilgang til informasjon om.

Dette viser kor betent konflikten er, men nokre av svara overraskar.

Rett til væpna motstand

FNs hovudforsamling understreka i 1973 folks rett til å kjempe for frigjering frå utanlandske okkupasjon, «inkludert ved væpna kamp».

Resolusjonen tilhøyrer dei såkalla ad bellum-reglene som omhandlar kva som rettferdiggjer bruk av militærmakt, og som gir palestinarane rett til å føre væpna motstandskamp, seier Hellestveit.

Røde Kors konstaterer òg at militære mål ikkje er verna mot angrep i ein væpna konflikt, men UD si politiske leiing og rettsavdeling ønskjer ikkje å svare på konkrete spørsmål om dette.

– Der er ikkje naturleg at vi presenterer ei eiga rettsleg vurdering av dei ulike militære aksjonane, seier statssekretær Audun Halvorsen (H).

Militære mål

FN slår fast at Gazastripa framleis er å rekne som okkupert av Israel, og Hamas er derfor i sin fulle rett til å skyte rakettar mot militære mål i Israel, seier Hellestveit.

– Rakettar som kan styrast og blir retta mot militære mål er lovlege. Dei som blir sende på måfå eller som ikkje kan rettast presist mot eit mål, er brot med reglane for krigføring, seier ho.

Hellestveit ser rett nok ikkje bort frå at også rakettar utan styringsmekanisme kan vere lovlege, dersom det er militære mål i området dei blir fyrte av mot. Men det vil vere tvilsamt, meiner ho.

Amnesty ønskjer ikkje å ta stilling til spørsmål om den generelle retten palestinarane har til bruk av militærmakt, men Røde Kors fastslår at Hamas har rett til å skyte rakettar mot militære mål, sjølv om det er omstridd.

– Kva som kvalifiserer som styringsmekanisme, er ikkje definert, konstaterer Røde Kors.

Likvidasjonar

Palestinarane kan òg gjennomføre målretta likvidasjonar av militære leiarar i Israel, meiner Hellestveit.

– Det kjem an på karakteren i konfliktane, men normalt, ja, seier ho.

– Ein militær leiar blir rekna som eit legitimt militært mål i ein væpna konflikt, seier Røde Kors, som heller ikkje ser bort frå at det til tider kan vere legitimt å likvidere politiske leiarar.

– Om ein politisk leiar har ein funksjon som er ein viktig og kontinuerleg del av militære operasjonar, så kan denne personen reknast som ein direkte deltakar i dei fiendtlege handlingane. Samtidig betyr det ikkje at ho/han kan bli likvidert når og kvar som helst. Særleg når ein part har kontroll over eit område, så må personen først og fremst arresterast, ifølgje Røde Kors.

Hellestveit og Amnesty meiner likvidasjonar av politiske leiarar er brot på folkeretten, men sistnemnde tek eit atterhald.

– Med mindre det er heilt nødvendig i sjølvforsvar for å hindre eit umiddelbart truande militært angrep, seier Amnesty.

Kniv- og bilangrep

Sivile palestinarar som prøver å køyre ned israelske soldatar i dei okkuperte områda, eller som truar soldatar med kniv, bryt ikkje folkeretten, ifølgje Hellestveit.

– Men folkeretten gir israelske styresmakter betydeleg handlingsrom i korleis dei kan svare på slike militære tryggingstruslar, seier ho.

Israelske soldatar svarer ofte på slike angrep med å skyte og drepe angriparen, noko menneskerettsorganisasjonar kallar overdriven maktbruk.

– Etter humanitærrettens reglar for konfliktar har ikkje israelske soldatar plikt til å ta dei til fange sjølv om det er mogleg, så lenge vedkommande ikkje har overgitt seg. Etter menneskerettane vil israelske soldatar derimot ha ei slik plikt, seier Hellestveit.

Busetjarar

Palestinarane kan i gitte tilfelle òg ha folkeretten på si side dersom dei angrip israelske busetjarar i dei okkuperte områda.

Det føreset at busetjarane er væpna og «angrip palestinske personar eller palestinsk eigedom, då vil både palestinsk sikkerheitspersonell og sivile palestinarar som deltar i stridane ha lov til å angripe dei», ifølgje Hellestveit.

– Det er ikkje lov å angripe sivile som ikkje er del av ein militær styrke eller aktivt deltek i kamphandlingar, men det er lov å forsvare seg når dei angrip, seier Amnesty.

Det å vere busett i eit okkupert område, er ikkje ei handling som i seg sjølv kvalifiserer som direkte deltaking i konfliktar, understrekar Røde Kors.

Sivile mål og offer

Under den siste militæroffensiven mot Gazastripa bomba Israel ei rekkje sivile bustader. Blant dei 256 palestinarane som vart drepne, var det ifølgje FN 66 barn og 40 kvinner.

Israel hevdar at måla som vart bomba, vart nytta av Hamas, men har ikkje nødvendigvis folkeretten på si side av den grunnen, påpeikar Amnesty.

– Det er ikkje lov å angripe militære mål når det kan føre til uforholdsmessige sivile tap, slår dei fast.

– Eit angrep er ulovleg dersom skadar på personar eller objekt som er beskytta, som sivile, er uforholdsmessig i forhold til den direkte og konkrete militære fordelen. At store sivile tap og skadar er sannsynleg når ein brukar eksplosive våpen i tettbygde område, er heilt føreseieleg, meiner Røde Kors.

Skular og sjukehus

Blant måla som vart ramma i den siste israelske offensiven, var fleire skular og helseinstitusjonar. Sjølv om Israel skulle ha rett i påstanden sin om at desse vart nytta av Hamas, kan angrepa ha vore brot på folkeretten.

– Når Hamas-soldatar blir behandla på sjukehus, eller besøkjer såra der, har sjukehuset immunitet og kan ikkje angripast av den grunnen. Dersom Hamas har ein militær kommandosentral i kjellaren til sjukehuset, mistar sjukehuset immuniteten, men det er berre kjellaren som kan angripast. I tillegg må det varslast på forsvarleg måte i forkant, seier Hellestveit.

Amnesty og Røde Kors er samde, men understrekar at den militære trusselen frå slike stader må vere stor for å rettferdiggjere angrep mot slike mål.

UD held fast på at det «ikkje er naturleg» for dei å gjennomføre ei eiga rettsleg vurdering «av dei ulike militære aksjonane» til Israel, Hamas eller andre militante grupper.

(©NPK)