Janssen-vaksinen kan føre til sjeldan nevrologisk reaksjon

Derfor oppdaterte USAs legemiddeltilsyn (FDA) måndag åtvaringa som følgjer vaksinen til å inkludere risikoen for å utvikle Guillan Barré-syndrom (GBS).

I åtvaringa heiter det at symptoma byrja innan 42 dagar etter vaksinasjonen og at «sjansen for at dette skjer er veldig låg».

Sidan vaksinasjonen med Janssen byrja i USA har Centers for Disease Control and Prevention (CDC) fått rapportar om 100 vaksinerte personar som i ettertid har utvikla denne immunsystemforstyrringa som kan forårsake muskelsvakheit og tidvis lamming.

Flest menn

Rapporten representerer likevel berre ein brøkdel, sidan nesten 13 millionar amerikanarar har teke vaksinen, som berre krev ein dose. Dei fleste tilfelle vart registrerte hos menn, mange 50 år og eldre, vanlegvis to veker etter at vaksinedosen var sett.

Produsenten Johnson & Johnson seier i ei fråsegn at selskapet har diskutert meldingane om biverknaden med FDA og helsestyresmakter i andre land.

Ifølgje amerikanske styresmakter har det ikkje vorte rapportert om tilfelle av lidinga etter vaksinasjon med mRNA-vaksinene frå Pfizer og Moderna.

Sjeldan sjukdom

GBS er ei nevrologisk liding der immunsystemet til kroppen skader nerveceller, fører til muskelsvakheit eller, i dei mest alvorlege tilfella, lamming.

Sjukdommen rammar mellom 3.000 og 6.000 personar i USA årleg, og dei fleste blir friskmelde.

Syndromet kan utløysast av ei rekkje infeksjonar, inkludert influensa, cytomegalovirus og Zika-virus. I nokre sjeldne tilfelle har personar utvikla sjukdommen dagar eller veker etter at dei fekk visse vaksinar.

