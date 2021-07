Minst 64 døydde etter brann på koronasjukehus i Irak

utenriks

Brannen braut ut på ei isolatavdeling på Al-Hussein-sjukehuset i byen Nasiriyah seint måndag og vart bringa under kontroll av lokale sivilforsvarsstyrkar.

– Helsepersonell bar brende kroppar ut av det brennande sjukehuset, medan mange pasientar kom hostande ut på grunn av røyken, fortalde ein Reuters-reporter som var til stades då brannen braut ut.

Oksygentankar eksploderte

Så langt er 64 personar stadfesta døde, opplyser ei kjelde til nyheitsbyrået AFP. 39 av dei er identifiserte og overlatne til familien, men resten av lika har vore vanskeleg å identifisere. Det blir frykta at talet på døde kan halde fram med å stige og at fleire døde ligg gravlagde i ruinane.

Det skal ha vore 63 personar på isolatet for koronasjuke som hadde plass til 70. Meir enn 100 personar er òg skadde, opplyser to kjelder i helsevesenet til nyheitsbyrået AP.

Ei kjelde i helsedirektoratet seier til nyheitsbyrået AFP at oksygentankar eksploderte i brannen. Årsaka til brannen er likevel ikkje kjend enno, men det er oppgitt at ei kortslutning kan liggje bak.

Leiarar suspendert

Tysdag var det mange unge demonstrantar utanfor sjukehuset. Dei tok til orde for at leiarar må haldast ansvarlege for korrupsjon og vanskjøtsel av sjukehusa.

Statsminister Mustafa al-Kadhimi har suspendert leiaren for helsestyresmaktene i provinsen Dhi Qar, sjukehussjefen og leiaren for sivilforsvaret. Alle tre vil bli etterforska, ifølgje nyheitsbyrået DPA.

Den dødelege brannen er den andre sjukehusbrannen i Irak på tre månader.

