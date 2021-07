Mistenkte i Haiti blir knytt til amerikansk politi

utenriks

Minst éin av mennene som er arresterte av politiet i Haiti, jobba som informant for det amerikanske narkotikapolitiet DEA, opplyser DEA i ei fråsegn til kanalen.

Etter drapet på president Jovenel Moïse 7. juli tok den mistenkte kontakt med DEA. Ein tenestemann i narkotikapolitiet som jobbar i Haiti, bad mannen om å overgi seg til lokale styresmakter. Opplysningar frå amerikansk hald bidrog til at han overgav seg og vart arrestert saman med ein annan person, opplyser DEA.

Det amerikanske narkotikapolitiet seier at dei er klar over at fleire av drapsmennene ropte «DEA» då president Moïses hus vart angripe. Ingen av angriparane handla på vegner av DEA, blir det streka under i uttalen.

Andre mistenkte hadde òg band til amerikanske politietatar, mellom anna som informantar for FBI, opplyser ein person med kjennskap til saka til CNN. FBI seier dei ikkje kommenterer saker som handlar om informantar, anna enn å seie at det blir brukt «lovlege kjelder til å samle inn informasjon».

