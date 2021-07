Spania trur på auka turisme trass auka smitte

utenriks

– Det er ingen grunn til å slå alarm, seier turistminister Reyes Maroto.

At Storbritannia har valt ikkje å gi reisande frå Spania karantene etter 19. juli, blir godt teke imot av Maroto. Britane, som slit med auka smitte, er den største turistgruppa i Spania.

I fjor måtte Spania ta til takke med 19 millionar utanlandske turistar som følgje av pandemien. Året før vart det sett rekord med 83,7 millionar turistar i landet.

Spania har registrert 215 nye smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, ifølgje Det europeiske smittevernbyrået (ECDC). Det inneber at reisande frå Spania må i karantene ved framkomst til Noreg, så lenge dei ikkje er fullvaksinert eller nyleg har vore registrert koronasmitta.

Til samanlikning er det i Noreg registrert 49 nye smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

Smittesituasjonen er derimot langt verre i Catalonia. Regionen presenterte skjerpande koronatiltak måndag. Mellom anna må alle restaurantar og barar stengje klokka 0.30. Det blir forbode å vere meir enn ti personar samla, og strender og torg blir stengde på natta.

