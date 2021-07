Vaksine mot hepatitt C er på veg

utenriks

Den britiske professoren vart i fjor tildelt Nobelprisen i medisin saman med amerikanarar Harvey J. Alter og Charles M. Rice for å ha oppdaga hepatitt C-viruset (HCV) i 1989.

Frå basen sin i Canada lettar Houghton no på sløret om utviklinga av vaksinen som skal verne mot hepatitt C, og seier ifølgje Medical Express at han kan vere i bruk i løpet av fem år.

Hepatitt C er ein virussjukdom som kan få ein kronisk utvikling med risiko for leverskade og leverkreft hos opptil 80 prosent av dei smitta, om ubehandla. Mange veit ikkje at dei er smitta fordi det kan gå mange år før symptoma blir utvikla.

På verdsbasis blir oppdaga opptil 2 millionar nye tilfelle HCV-smitte kvart år, men det blir rekna med at rundt 70 millionar er smitteberarar, dei fleste av dei utan å vite det sjølv.

Det blir anslått at rundt 400.000 døyr av HCV årleg.

Helsedirektoratet har som mål at Hepatitt C skal eliminerast som folkehelseproblem i Noreg og vere redusert med 90 prosent innan 2023. Målet globalt er same reduksjon innan 2030, og dessutan å redusere dødelegheita med 65 prosent.

– Det er ingen tvil om at det trengst ein vaksine for å hjelpe verda til å nå det ambisiøse målet sitt, seier Houghton, som utviklar vaksinen med kollegaer ved Li Ka Shing Applied Virology Institute ved universitetet i Alberta.

