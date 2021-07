WHO kritiserer britane for rask gjenopning

utenriks

Dr. David Nabarro, som er WHO sin spesialutsending i covid-relaterte saker, seier at pandemien framleis spreier seg med stor fart rundt i verda. Han meiner at verda på langt nær har vore gjennom det verste.

I eit intervju med Radio 4 i Storbritannia tysdag sa Nabarro at påpeikinga til regjeringa av ansvaret til den einskilde for pandemihandteringa i kvardagen ikkje er i tråd med den haldinga den britiske regjeringa, og mange andre land, hadde for nokre månader sidan då det vart gjort ein kraftig innsats for å hindre at mange menneske vart sjuke.

– Eg aksepterer at vaksinasjon har endra det overordna biletet i Storbritannia, men frå alle perspektiv er det for tidleg å snakke om omfattande lettar eller fridom når kurva for utbrot går så bratt i vêret, sa Nabarro.

Han la til at britane gjerne må «slappe av litt», men ikkje sende uklare beskjedar om kva som faktisk skjer.

– Dette farlege viruset har ikkje vorte borte. Variantane kjem igjen og truar dei som allereie har vorte vaksinerte. Vi må ta dette på alvor, sa WHO-eksperten.

(©NPK)