Ytterlegare 22 personar drepne i opptøyar i Sør-Afrika

Dødstalet i KwaZulu-Natal har dermed stige til 26, kunngjorde regionsleder Sihle Zikalala tysdag.

Dagen før stadfesta styresmaktene seks dødsfall i Gauteng. Storbyane Pretoria og Johannesburg ligg i provinsen.

Det har vore opptøyar og demonstrasjonar i landet som følgje av fengslinga av tidlegare president Jacob Zuma. Særleg i Johannesburg har det vore til dels valdelege protestar.

Ifølgje politiet har over 500 personar vorte arresterte. Måndag vart det kjent at landet set inn soldatar i dei to provinsane for å hjelpe politiet med å handtere plyndring og eldspåsetjingar.

President Cyril Ramaphosa seier at valden er heilt utan sidestykke for Sør-Afrikas historie etter at apartheid tok slutt i 1994.

I slutten av juni vart Zuma dømd til 15 månader i fengsel for ikkje å ha innfridd kravet til retten om å møte for ein granskingskommisjon i samband med påstandar om korrupsjon under den lange presidentperioden hans.

