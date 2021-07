EU la fram historisk klimapakke

utenriks

– Europa må leie an, sa leiaren av EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, då ho presenterte det ho omtalte som ein historisk tiltakspakke i Brussel onsdag.

Pakken består av tolv såkalla byggjesteinar, tiltak som vil få stor betydning for klimaet, men også for økonomien i alt frå transport til energiforsyning.

Kommisjonen vil mellom anna ha forbod mot sal av bensin- og dieselbilar frå 2035 og skjerpa utsleppskrav for fly og skip.

Må bremsast

– Eitt einaste cruiseskip slepp ut like mykje CO2 som 80.000 personbilar, sa van der Leyen, som samtidig konstaterte at utsleppa frå vegtrafikken i Europa ikkje er på veg ned, tvert imot.

– Vi må bremse dette, og vi må gjere det på ein sosial måte, sa ho.

EU-kommisjonen vil òg innføre klimatoll på varer produsert i land med lågare klimaambisjonar enn det EU sjølv har, i noko som i første omgang vil gjelde jern, stål, aluminium, sement, gjødsel og elektrisitet.

Utsleppskvotar

Pakken inneheld òg eit oppdatert system for handel med utsleppskvotar (ETS), for handtering av utslepp frå skog og mark (LULUCF), og dessutan for skattlegging av energiproduksjon.

Kommisjonen vil òg innføre mekanismar og reglar for korleis ein skal overvake utsleppa og oppdatere krava løpande fram mot 2050, og han inneber òg at det skal opprettast eit klimapolitisk råd beståande av 15 ekspertar, der ingen av medlemslanda får bidra med fleire enn to.

Dei nye tiltaka vil først tre i kraft når alle dei 27 medlemslanda har godkjent dei, ein prosess som kan ta månader og år.