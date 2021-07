Guvernør i Texas truar med å fengsle demokratar som drog til Washington i protest mot vallover

utenriks

Republikanarane i delstatsforsamlinga har òg gitt det lokale politiet fullmakt til å arrestere utbrytarane. Men politiet har inga styresmakt utanfor Texas, så vedtaket bidreg berre til å forsterke den absurde situasjonen som er oppstått.

Ei gruppe frå det demokratiske mindretalet i forsamlinga drog kollektivt i eksil for å hindre at det var nok representantar til stades i Austin for å vedta ei lov om avgrensingar i valreglane.

Demokratane markerer misnøya si på Capitol Hill i Washington og ber Kongressen vedta lover som overstyrer dei som blir vedteke på delstatsnivå.

– Vi kan ikkje hindre dette i all æve. Men vi kjøper oss litt tid. Det er nødvendig at Kongressen og føderale leiarar bruker tida godt, sa den demokratiske representanten Chris Turner.

