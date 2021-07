Harry og Meghans Oprah-intervju nominert til Emmy

utenriks

Det to timar lange intervjuet vart sendt på kanalen CBS, og tysdag fekk det ein Emmy-nominasjon i kategorien framifrå dokumentarserie eller spesialsending.

I intervjuet fortalde hertugparet av Sussex, Harry og Meghan, om dårleg fordekt rasisme, ufin mottaking av Meghan og utfordrande familierelasjonar.

Paret gav eit lite flatterande innblikk i det indre livet i det britiske kongehuset, og Meghan sa til og med at ho i ein periode sleit med sjølvmordstankar, medan Harry avslørte eit spent forhold til far sin, prins Charles, som han kjende seg svikta av.

Dei andre nominerte i kategorien er «Stanley Tucci: Searching for Italy», David Lettermans «My Next Guest Needs No Introduction», «United Shades Of America With W. Kamau Bell» og Showtimes «Vice».

Emmy Awards går av stabelen i Los Angeles 19. september.

