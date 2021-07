Joe Biden: Presidenten som tornar når han kviskrar

utenriks

Sist veke i Wisconsin: Joe Biden held ein tale der han snakkar om å reparere vegar og bruer før han går over til å forsvare planen sin om å gi foreldre barnetrygd. Kritikarane karakteriserer ifølgje nyheitsbyrået AP forslaget som ein rein godtepose.

Biden foldar hendene, lener seg fram mot mikrofonen og senkar stemma:

– Hei folkens. Det er på tide å gi vanlege folk ein skattepause, svarer presidenten med kviskrande røyst.

– Dei rike klarer seg heilt fint.

Dette er førebels siste gong presidenten aukar volumet med å senke stemma.

Gammaldags og intim

Kommunikasjonsekspertar og Det kvite hus seier at dette berre er ein litt gammaldags metode for politikarveteranen å få kontakt med publikum på for å understreke eit poeng.

Kritikarane til presidenten og TV-anker på konservative snakkeprogram omtaler presidentkviskringa som «skummel og rar». Dei ser den lågmælte bodskapen til presidenten som eit teikn på at han er ueigna til jobben og slit med dei kognitive evnene sine.

– Det er ein veldig intim måte å kommunisere på, seier førsteamanuensis i kommunikasjonsstudiar, Vanessa Beasley ved Vanderbilt University, til AP.

Ho ser på presidenten sin bruk av kviskring som eit tilbakeblikk til dei hyggjelegare og meir familiære forholda som for lenge sidan herska mellom lovgivarar og reporterar.

– Eg synest det er ein symbolsk gest for å oppnå ein slags intimitet og familiaritet, seier Beasley.

Trump kviskra aldri

Ho og andre ser kontrasten til forgjengaren til Biden, Donald Trump, som ofte var sint og høgmælt.

– Å kviskre er ein av dei tinga Donald Trump aldri gjorde, seier lingvistikkprofessor Robin Lakoff ved University of California, Berkley.

Han seier tonen i den amerikanske politiske diskursen er så høg at «mange blir sette ut når dei ser nokon som går ein annan retning, og reduserer volumet», seier han.

Joe Biden tydde òg til kviskring då han førre månad offentleggjorde ein avtale om å bruke 973 milliardar dollar på å byggje opp att infrastruktur.

På spørsmål om når han ville komme med ekstra hjelp til familiar, bøygde presidenten seg fram:

– Eg har skaffa dei 1,9 trillionar i lettar så langt. Dei vil få sjekkar i posten som betyr mykje, kom det frå den lågmælte presidenten.

Eigentleg ikkje kviskring

Lingvist-professor emeritus, Robin Lakoff, seier at Joe Biden eigentleg ikkje kviskrar sidan stemmebanda vibrerer og lagar lyd.

– Du klarer ikkje å høyre ekte kviskring, seier han og samanliknar det Biden gjer med ein skodespelar som går ut av karakteren for å fortelje ein løyndom eller røpe kva som kjem til å skje.

Den tidlegare pressetalskvinna for Trump, Kayleigh McEnany kalla kviskringa til Biden «merkeleg» og «gal» før temaet vart diskutert av eit panel i eit TV-program på Fox News.

– Det er litt ekkelt

Der viste den liberale komikaren Steven Colbert fleire klipp med ein lågmælt president før han sjølv bøygde seg ned og kviskra i eit handhalden mikrofon:

– Mister president. Du veit at eg er ein fan. Men måten du lener deg fram og kviskrar på, det er litt ekkelt, flirte Colbert.

Men på sjølvaste nasjonaldagen 4. juli, fekk nasjonen oppleve ein annan president Biden:

– På denne heilage dagen ser eg forbi nasjonalmonumenta og inn i hjarta til folk over heile landet. Og dette veit eg, sa Biden, før han heldt fram med stigande røyst:

– Det har aldri vore eit godt veddemål å vedde mot Amerika. Aldri. Hugs kven vi er. Vi er Amerikas sameinte statar. Det er ingenting, ingenting vi ikkje kan gjere om vi står saman, torna Biden.

