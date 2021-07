Kraftige skogbrannar rasar i USA og Canada

utenriks

Over 14.000 brannmannskap kjempar mot brannane vest og nordvest i USA, der over 4.000 kvadratkilometer knusktørr skog til no har gått opp i flammar. Det svarer til eit område på storleik med gamle Østfold fylke.

Den aller største, Bootleg-brannen i Oregon, har rasa i ei veke og lagt 818 kvadratkilometer i oske. Rundt 20 bustadhus har gått tapt og 2.000 andre er evakuerte og er trua.

– Han blir truleg endå større. Han er på veg inn i historiebøkene, seier ein talsmann for skogverket i delstaten, Jim Gersbach, til TT.

Rekordhete og vind gjer sløkkinga svært vanskeleg, og Bootleg-brannen er ikkje under kontroll. Det er heller ikkje mange av dei andre brannane som rasar på den amerikanske vestkysten.

Global oppvarming

Forskarar meiner global oppvarming har bidrege til å gjere området varmare og tørrare, og dei åtvarar om meir ekstremvêr i tida som kjem.

Ekstremvêr er ofte ein kombinasjon av kortsiktige og naturlege vêrfenomen, og endringar over tid, som stigande temperatur. Førebels er det vanskeleg å fastslå at enkelthendingar, som brannane som no herjar, er direkte knytte til global oppvarming, seier forskarane.

Ein førebels rapport frå World Weather Attribution meiner likevel at hetebølgjer som dei ein no opplever, nærast ville ha vore umoglege utan menneskeskapte klimaendringar.

– Det er absolutt ingen tvil om at klimaendringar har spelt ei rolle her, seier ein av forskarane bak rapporten, Friedrich Otto.

Forskarane har analysert historiske observasjonar og datamodellar og fant mellom anna at gjennomsnittstemperaturen i området er 1,2 grader høgare enn på slutten av 1800-talet.

Dobbelt så mange

Brannane vest i USA rammar ikkje berre store skogsområde og bustadhus, men har òg øydelagt kraftlinjer som forsyner folkerike California med elektrisitet.

Styresmaktene i delstaten oppmodar innbyggjarane til å spare på straumen og håpar forbruket vil falle sidan temperaturen ifølgje meteorologane er i ferd med å søkke og behovet for luftkjøling blir mindre.

Nord i California skal brannmannskap vere i ferd med å få kontroll over dei store brannane som er døypte Beckwourth Complex. Dei vart utløyste av lynnedslag og har hittil rasert rundt 375 kvadratkilometer skog.

I Sierra Nevada rett sør for nasjonalparken Yosemite er nærare 40 kvadratkilometer skog gått opp i flammar, og det same har skjedd i delstaten Washington. Også der får lynnedslag skulda.

Hittil i år er det registrert meir enn dobbelt så mange skogbrannar som i 2020, som også var eit dystert rekordår i delstaten.

Rekordvarme i Canada

Canada blir òg herja av mange skogbrannar etter veker med ekstrem heite. Berre i British Columbia rasar det no rundt 300 skogbrannar, og vel 1.200 kvadratkilometer skog er hittil lagt i oske.

Nyleg vart det sett ny varmerekord tre dagar på rad i British Columbia, med temperatur opp mot 50 grader. Skogen er knusktørr og det skal lite til før brannar oppstår.

Fleire motorvegar er stengde for å hindre tap av menneskeliv i provinsen, der faren for nye brannar ifølgje styresmaktene er ekstrem.

Ei rekkje småbyar er evakuerte, blant dei Lytton, 250 kilometer nordaust for Vancouver, som vart rasert av ein brann førre månad. Den brannen blir anteken å ha vorte utløyst av eit passerande godstog.

(©NPK)