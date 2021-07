Laschet blir truleg etterfølgjaren til Merkel

utenriks

CDU og søsterpartiet CSU har dei siste tre vekene lege på 30 prosent oppslutning, ein framgang frå 28 prosent for éin månad sidan, viser ei måling frå Forsa.

Oppslutninga har likevel falle sidan valet i 2017, då dei to partia fekk 32,9 prosent av stemmene.

60 år gamle Laschet har i dag statsministerposten i den mest folkerike delstaten i Tyskland, Nordrhein-Westfalen. CDU og CSU utpeika han som sin statsministerkandidat i april.

I april låg dei to partia an til å få berre 21 prosent av stemmene, medan Dei grøne og kandidaten deira, Annalena Baerbock, låg an til heile 28 prosent.

Sidan har det gått jamt nedover med Dei grøne, som ifølgje dei siste målingane har støtte frå rundt 17 prosent av veljarane.

(©NPK)