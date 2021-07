Nice-terror framleis eit ope sår for mange

utenriks

Onsdag er det fem år sidan Mohamed Lahouaiej-Bouhlel køyrde ein 19 tonn tung lastebil inn på strandpromenaden i Nice, der rundt 30.000 menneske var.

86 menneske vart drepne og 458 vart skadde i angrepet, før politiet etter 2 kilometer med villmannskøyring skaut og drap den 31 år gamle tunisiaren bak rattet.

Blant offera var det ei rekkje nasjonalitetar som var ute på Promenade des Anglais for å nyte fyrverkeriet på nasjonaldagen. 15 av dei var barn, det yngste to og eit halvt år gammalt.

Traume og mareritt

Mange av dei som overlevde har sidan levd med traume etter terrorangrepet, blant dei rundt 300 barn som framleis blir følgt opp av psykiatrar ved Lenval-sjukehuset i Nice.

– Vi har framleis pasientar som fortel om stadig tilbakevendande mareritt og som lever opp att angrepet, fortel Florence Askenazy, som leier arbeidet med oppfølging på sjukehuset.

– Dette er først og fremst barn i barneskulen som var vitne til at folk fekk rive av armar og bein, og som såg andre forferdelege ting då dei var små. Dei har mareritt om hovud som blir kappa av og lastebilar som kjem frå alle kantar, fortel ho.

Minnest offera

Onsdag stansar heile Nice opp for å minnast offera for terrorangrepet 14. juli 2016.

Frankrikes statsminister Jean Castex besøkjer byen og skal delta i ein seremoni ved eit minnesmerke for offera, ei fontene i ein av parkane i byen, nær strandpromenaden.

Ordføraren i byen, Christian Estrosi, skal òg delta under seremonien, saman med mange av pårørande til offera.

Seinare same kveld vil det bli halde ein konsert, og klokka 22.34, nøyaktig då angrepet i 2016 byrja, vil det bli sleppt 86 fredsduer og lyskastarar vil lyse opp promenaden til minne om dei døde.

Støtteordning

Franske styresmakter har oppretta eit fond på 860 millionar kroner til dei drepne sine familiemedlemmer, dei som vart skadde i angrepet og dei som fekk alvorlege psykiske plager som følgje av det dei var vitne til.

Rundt 2.000 personar har fått støtte, og ytterlegare 400 vil truleg få det når helsetilstanden deira er stabil, opplyser fondet.

Sjølv om den økonomiske støtta blir helsa velkommen, meiner somme at styresmaktene bør gjere meir for å heidre minnet til offera og for å stille fleire til ansvar for terroren.

Det går mellom anna føre seg ein diskusjon om korleis eit større minnesmerke skal utformast og kvar det skal plasserast.

– Personleg ønskjer eg at det blir plassert på strandpromenaden, kvifor skal det plasserast ein annan stad, spør Bruno Razafitrimo, som mista kona Mino i angrepet.

– Massakren gjekk føre seg langs ein 2 kilometer lang strekning, så berre plasser det i midten, meiner han.

Langdryg prosess

Fransk politi og påtalemakt har framleis ikkje avslutta jakta på Mohamed Lahouaiej-Bouhlels eventuelle medskuldige, og den første rettssaka er først fastsett til november 2022.

Interessegruppene til offera har lenge klaga over at det går sakte, mellom anna fordi styresmaktene òg kikkar seg sjølv i korta for å sjå om nokon svikta i samband med terrorangrepet.

Eitt av spørsmåla er korleis den tunge lastebilen så enkelt slapp inn på den folkerike strandpromenaden på nasjonaldagen, og det i ei tid då Frankrike hadde innført høg beredskap som følgje av fleire angrep frå den ytterleggåande islamistgruppa IS.

