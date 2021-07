Polens grunnlovsdomstol går imot EU i viktig stridssak

utenriks

Dermed er rettsavgjerdene ikkje bindande, meiner grunnlovsdomstolen.

Dette er den første av to venta dommar i striden om EUs rettsreglar har forrang over nasjonale vedtak. Dommen dreier seg om eit disiplinærkammer som vart oppretta i høgsteretten i landet for å vurdere dommarars praksis.

EU-domstolen kunngjorde i fjor ei mellombels rettsavgjerd med ordre om å setje til side denne verksemda, mens ein ventar på ein endeleg dom. Det ville ikkje statsminister Mateusz Morawiecki og regjeringa hans finne seg i, så saka vart fremja for den polske grunnlovsdomstolen.

– Polens motstand mot å implementere rettsavgjerder frå EU-domstolen i landet er eit klart skritt i retning av å fjerne Polen frå EU. Vi fryktar at Polens regjering er på veg mot polexit, seier EU-parlamentarikar Jeroen Lenaers.

