President Biden forsvarer retten til å delta i val og stemme

Under eit møte i Philadelphia sa han at det var «vår tids avgjerande utfordring» å verne stemmeretten, men la ikkje fram konkrete forslag om korleis det skal gjerast.

Bidens utsegner kjem dagen etter at demokratane i delstatsforsamlinga i Texas drog til Washington for å hindre at den republikanskstyrte forsamlinga hadde det nødvendige talet på representantar til stades for å vedta ei innskrenking i stemmereglane.

Presidenten kalla framstøyten i delstaten for uamerikansk og udemokratisk og leverte ei breiside mot forgjengaren Donald Trump som har utløyst dei mange republikanske forslaga som inneber innskrenkingar i moglegheita til å stemme.

Biden tok til orde for at kongressen samlar seg om forslag som skal køyre over avgrensingane i delstatane og heller rette opp igjen The Voting Right Act, som over dei seinare åra har vorte uthola av vedtak i høgsterett.

Demokratane i Texas seier frå eksilet sitt i hovudstaden at dei planlegg å vere fråverande heilt fram til slutten av månaden, då den spesielle lovsesjonen er over.

Denne handlinga er den første i sitt slag i USA. Den sest som ein oppsiktsvekkjande demonstrasjon mot det demokratane reknar som ei bølgje av angrep mot stemmeretten som har ei svekking av partiet ved mellomvalet neste år som mål.

