Spansk domstol erklærer første nedstenging som grunnlovsstridig

utenriks

Regjeringa skulle ha erklært unntakstilstand då dei innførte omfattande smitteverntiltak under den første bølgja med koronasmitte i 2020, noko som ville kravd at nasjonalforsamlinga gav grønt lys, ifølgje domstolen, skriv El País.

Sidan starten av pandemien har det gått føre seg ein debatt i Spania om det var nødvendig å innføre ein unntakstilstand eller ikkje når restriksjonane var svært inngripande.

For somme spanske jussekspertar vart den såkalla alarmtilstanden sett på som tilstrekkeleg, medan andre meinte at det var behov for ein unntakstilstand.

Innføringa av ein alarmtilstand i Spania blir vedteken av regjeringa, medan ho seinare blir debattert i nasjonalforsamlinga. Ein unntakstilstand blir likevel innført først etter at nasjonalforsamlinga har gitt grønt lys.

Grunnlovsdomstolen var splitta i synet på spørsmålet. Seks dommarar stemde for, medan fem stemde mot, ifølgje avisa.

(©NPK)