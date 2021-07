USA skuldar Iran for å vilje kidnappe regimekritisk journalist

utenriks

Ein iransk etterretningsoffiser og tre påståtte medlemmer av eit iransk etterretningsnettverk er sikta i saka.

Ifølgje ein føderal domstol på Manhattan var samansverjinga ein del av ein større plan om å lokke tre personar frå Canada og ein femte person frå Storbritannia til Iran. Personar i Dei sameinte arabiske emirata var òg mål for operasjonen, hevdar amerikanske styresmakter.

Felles for alle som var mål for kidnappingsplanen, er at dei er kritiske til regimet i Iran, heiter det i siktinga.

Den New York-baserte journalisten og aktivisten Masih Alinejad, som grunnla My Stealthy Freedom-rørsla som oppmodar kvinner til å fjerne hijabane, ser ut til å stadfeste på Twitter at ho var målet for den påstått handlinga.

(©NPK)