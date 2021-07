Britney Spears får hyre eigen advokat

utenriks

Avgjerda kan få stor betydning for korleis kampen til Spears mot den 13 år lange formyndarordninga blir handtert vidare, fortel NBC News.

Rettsmøtet vart tvinga til å ta opp den plutselege avgangen til den rettsoppnemnde advokaten hennar, Samuel D. Ingham III, som har handtert saka til artisten sidan 2008.

Dommar Brenda Penny i retten i Los Angeles godkjende avgangen til Inghams avgang og samtidig den valde advokaten til Britney Spears, den framståande Hollywood-advokaten Mathew S. Rosengart.

Ny advokat

Dei siste dagane har Spears vore i samtale med Rosengart, ein tidlegare statsadvokat som har representert fleire kjendisar dei siste åra, om å få han og firmaet hans til å overta saka og få slutt på formyndarordninga, skriv New York Times.

Rosengart kravde onsdag at faren, James Spears, måtte trekkje seg som formyndar, men det vart avvist. Han opplyser til nyheitsbyrået AFP at han på nytt vil be retten i Los Angeles om at faren til popartisten blir fjerna frå rolla.

– Vi kjem til å sende inn eit krav så snart som mogleg for å fjerne James Spears, sa Rosengart.

Andre rettshøyring

Spears braut saman i tårer i høyringa på onsdag og forklarte for dommaren at ho var «ekstremt redd» for faren.

Førre veke avviste domstolen kravet hennar om å fjerne faren som verje for livet hennar og den monalege formuen hennar.

Onsdag forklarte ho seg for andre gong. Ved eit høve omtalte ho formyndarordninga, som har styrt den personlege økonomien hennar og forretningsmessige forhold sidan tidleg 2008, som noko «grufullt».

(©NPK)