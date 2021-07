Dødstalet etter uroa i Sør-Afrika stig til 117

utenriks

Protestane i landet er blant dei største sidan det hata apartheidsystemet vart avvikla og landets svarte majoritet fekk stemmerett og regjeringsmakt i 1994.

Khumbudzo Ntshavheni i den sørafrikanske regjeringa seier opptøyane no har roa seg i Johannesburg, medan situasjonen framleis er alvorleg i den søraustlege KwaZulu-Natal provinsen.

Uroa braut ut som følgje av fengslinga av tidlegare president Jacob Zuma, som nyleg starta soninga av 15 månaders fengsel for å ha nekta å møte for ein granskingskommisjon og svare på skuldingar om korrupsjon under presidentperioden hans.

