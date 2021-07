Fire omkomne og minst 60 sakna i uvêr i Tyskland

utenriks

Kanalen SWR melder torsdag morgon at i alt seks hus har rasa saman i byen Schuld i Eifel-distriktet mot grensa til Belgia i delstaten Rheinland-Pfalz.

Også 25 andre hus står i fare for å kollapse. Politiet i Koblenz seier situasjonen er uoversiktleg, og at dei ikkje veit nøyaktig kor mange som er sakna. Mange menneske har vorte redda frå hustak.

Focus melder at minst fire menneske har mista livet i uvêret. Politiet i Koblenz stadfestar at dei fire er funne omkomne ulike stader i Ahrweiler-distriktet.

Sørvestlege delar av Tyskland er ramma av ekstreme nedbørsmengder og flaum, og i delar av delstaten Rheinland-Pfalz er det erklært unntakstilstand som følgje av ekstremvêret, som tyske meteorologar har kalla Bernd.

Rhinen stengt

Motorvegar er stengde, Rhinen er stengt for trafikk, mange stader er folk evakuerte, og det er store materielle skadar med overfløymde kjellarar og nedblåste tre.

– Situasjonen er svært alvorleg. Vi har mange overfløymde vegar og landsbyar som ikkje lenger er tilgjengelege, sa distriktsadministrator Julia Giesekind onsdag frå byen Daun i Vulkaneifel-distriktet.

Hardt ramma er òg Nordrhein-Westfalen, der delar av hovudstaden Düsseldorf vart evakuert onsdag fram til elva Düssel fløymde over.

Ein brannmann i Altena i Sauerland-regionen av Nordrhein-Westfalen drukna, og i Sachsen vart ein 53 år gammal mann teke av vassmassane same ettermiddag. Han er framleis sakna.

Ein sjukeheim med 76 innbyggjarar i Hagen i Ruhr vart òg evakuerte etter store flaumskadar, og delar av byen er utilgjengeleg onsdag kveld. Også i Hof i Bayern vart det erklært unntakstilstand.

Klimaendringar

Vêrtenesten i Tyskland, DWD, opplyste torsdag morgon at fleire kraftige regnbyer kan ventast i sørvestlege delar av landet utover dagen, og at spreidde regnbyer held fram fredag.

Ein talsmann for den tyske regjeringa, Steffen Seibert, kalla situasjonen i dei verst ramma områda frykteleg.

– Sjølv om ikkje kvar einaste hending, kvar einaste flaum har med klimaendringar å gjere, fortel forskarane oss at dette vil skje hyppigare og med større intensitet som følgje av klimaendringane, seier han.

Uvêret ramma òg Tsjekkia og det austlege Belgia, der jernbanen er innstilt. I byen Spa i Ardennane er gatene forvandla til elvar av fossande vatn.

Varsel om kraftige nedbør og flaum er òg utskrivne i det søraustlege Nederland og i Sveits, der det er fare for at Luzern-sjøen kan fløyme over.

(©NPK)