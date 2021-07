Gjenopning har ført til meir vald mot kvinner

utenriks

Fleire land blir no skaka av brutale valds- og overgrepssaker, mellom dei Frankrike der ei kvinne nyleg vart brend levande av eksmannen.

I Sverige er fem kvinner drepne på tre veker, og i Spania har det sidan gjenopninga i mai i snitt vorte drepe ei kvinne kvar tredje dag. Det er tre gonger så mange som før.

I Belgia er 13 kvinner drepne sidan april, samanlikna med 24 i heile 2020. I Frankrike vart 56 kvinner drepne i første halvår, mot 46 i same periode året før.

Endeleg statistikk finst ikkje i nokon av desse landa, men trenden synest klar.

Ein ny pandemi

– Når kvinner får meir fridom, kjenner overgriparane at dei mistar kontroll og reagerer med meir ekstrem vald, seier Victoria Rosell, som leiar arbeidsgruppa til den spanske regjeringa mot kjønnsvald.

– Gjenopninga har avdekt ein ny pandemi: Mannleg valdsbruk, seier ho.

Spania var i 2004 først i Europa med å vedta ei lov mot vald i heimen, der kjønnet til offeret er ein skjerpande faktor når dei ansvarlege blir dømde.

Statsminister Pedro Sánchez tok nyleg opp att at han ein gong for alle vil ha slutt på det utbreidde kvinnehatet som ofte kostar liv.

Meir vald i heimen

Portforbod og nedstenging har tvinga millionar av europearar til å halde seg heime, noko som truleg har ført til meir vald i nære relasjonar. Mange av offera har ikkje kunna melde frå, og utan sosial omgang med andre har dei måtta lide i stille.

Krisetelefonar i fleire land har meldt om auke i talet på førespurnader, mellom anna i Spania. Dei tre første månadene med nedstenging auka talet som bad om hjelp, med 58 prosent, samanlikna med same periode året før.

Kunne ikkje ringje

Talet som tok kontakt via nettet for å be om hjelp i all stille, auka med heile 458 prosent, viser tal frå det spanske likestillingsdepartementet.

– Dette viser korleis kvinner ikkje kunne ringje frå heimen, seier Rosell.

Det same var tilfelle i Tyskland, der talet som tok kontakt for å søkje hjelp, nådde toppen i april og mai i fjor.

I Storbritannia fekk krisetelefonen NGO Refuge dobbelt så mange førespurnader mellom våren 2020 og februar 2021, som i perioden før.

Kreative løysingar

Fleire land kom opp med kreative løysingar for å gi kvinner moglegheit til å søkje hjelp utan at valdelege menn fekk vite om det.

I Italia kunne kvinner ringje alarmsentralen til politiet og bestille ein pizza margarita, og ein patrulje ville straks vite kva det dreidde seg om og rykkje ut til adressa det vart ringt frå.

I Spania kunne valdsutsette kvinner gå på apotek, som fekk halde ope under nedstenginga, og be om «ei lilla maske». Dei tilsette visste då kva dette betydde og kunne kontakte politiet.

Færre drap

Sjølv om fleire kvinner varsla om vald i heimen under nedstenginga, fall likevel talet på drap og meldingar, konstaterer Angeles Carmona, som leiar det statlege senteret for vald i heimen og kjønnsbasert vald i Spania.

Det overraskar ikkje Angeles Jaime de Pablo, som leiar Themis, ein spansk organisasjon for kvinnelege juristar. Kombinasjonen av heimekontor og mangel på sosial omgang med andre skapte «ideelle forhold for å utøve valdeleg kontroll», meiner ho.

At den dødelege valden mot kvinner har auka etter gjenopninga, er derfor som forventa, meiner de Pablo.

Auka risiko

Under normale omstende skjer slik vald vanlegvis i samband med skilsmisser og samlivsbrot, eller når ein tidlegare partnar innleier eit forhold til ein annan, men slike situasjonar har det vore færre av under pandemien.

– Straks unntakstilstanden og nedstenginga var over, tok mange offer saka i eigne hender og bestemde seg for å dra. Det er då risikoen aukar, og vi byrjar å sjå slike drap, seier den spanske sosiologen Carmen Ruiz Repullo.

