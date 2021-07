utenriks

Både Tyskland og Belgia er hardt ramma av enorme vassmassar. Talet på omkomne stig stadig. Fleire titals personar er sakna i Tyskland.

Veldig regn i løpet av natta har gjort gater til frodande elver som feiar med seg bilar og får hus til å kollapse.

Bekkar og elver fløymer over. Sør for Köln vart fleire landsbyar evakuerte då det ei stund var frykt for at dammen ved eit stort vassreservoar skulle breste.

(©NPK)