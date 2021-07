Presidenten på Cuba innrømmer dårleg handtering av krisa

utenriks

Hittil har den cubanske regjeringa lagt skulda på sosiale medium og USA for demonstrasjonane i helga, dei største landet har sett på mange år.

I ein TV-sendt tale til befolkninga onsdag kveld var Díaz-Canel for første gong sjølvkritisk. Han erkjende at staten har svikta og at det spelte ei rolle for protestane mot matmangel, aukande prisar og andre utfordringar folk møter.

– Vi må lære av uroa. Vi må òg analysere problema våre for å handle og unngå gjentakingar, sa han i talen.

Uvanlege protestar

Tusenvis av cubanarar fylte i helga gatene i byar over heile landet for å protestere mot mangel på mat og medisinar og stadige straumbrot. Mange kravde òg raskare vaksinasjon mot korona.

Men det var òg krav om politiske endringar i eit land som har vore styrt av kommunistpartiet sidan revolusjonen i 1959.

– Samfunnet vårt er ikkje eit samfunn som skaper hat, og desse menneska handla med hat, sa Díaz-Canel som skulda nokon av demonstrantane for plyndring og hærverk.

Djup krise

Økonomien på Cuba er ramma av den verste krisa på årevis på grunn av kollapsen i turistnæringa etter koronapandemien, sanksjonane frå USA og ineffektiv styring.

Tidlegare president Donald Trump stramma kraftig inn på blokaden av landet, og president Joe Biden har ikkje teke skritt for å lette på sanksjonane.

I talen skulda Díaz-Canel demonstrantane for å utnytte det han kalla den komplekse situasjonen fordi «dei ikkje ønsker at revolusjonen skal lykkast eller at Cuba skal utvikle eit sivilisert og respektfylt forhold til USA».

Styresmaktene retta opp igjen tilgangen til internett onsdag etter tre dagars avbrot, men ikkje til sosiale medium som Facebook, WhatsApp og Twitter.

Sosiale medium er måten cubanarar får tilgang til uavhengige nyheiter på, medan dei i hovudsak kommuniserer via ulike meldingstenester. Protestane søndag vart organiserte via sosiale medium.

Tusen arresterte

Over 5.000 personar er arresterte av politiet, inkludert 120 aktivistar og journalistar, ifølgje rapportar frå sivile og andre kjelder sett saman av nyheitsnettstaden 14ymedio.

Politi og tryggingsstyrkar har i nokre tilfelle brukte brutale metodar, noko mellom anna ein video frå Human Rights Watch viser.

I videoen trengjer politi seg inn i ei leilegheit i byen Cárdenas, der ei kvinne med eit barn roper «kvifor gjer de dette?» Ein politimann med pistol kjem, og seinare i videoen blir det vist blod på golvet.

Banka opp

Nettsida CiberCuba melder at ektemannen til kvinna vart skoten og banka opp føre familien før han vart frakta bort.

Statlege medium melde måndag at éin demonstrant døydde i Havanna måndag.

Den 36 år gamle og tidlegare domfelte mannen skal ha prøvd å angripe ein politistasjon som ein del av ei «organisert gruppe av asosiale og kritiske element», melder statlege medium utan å gi fleire opplysningar om dødsfallet.

