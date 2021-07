RTL: Den nederlandske journalisten Peter de Vries er død

utenriks

64-åringen vart treft i hovudet og har sidan kjempa for livet, som ikkje stod til å redde.

To menn vart arresterte kort tid etter angrepet, og fredag vart dei varetektsfengsla i to veker. Den eine av dei, ein 21 år gammal nederlandsk mann, blir mistenkt for å ha skote 64-åringen, medan ein 35 år gammal polsk mann busett i Nederland blir mistenkt for å ha køyrt fluktbilen.

Familiemedlemmer av 21-åringen har fortalt at han vart lova 150.000 euro, over 1,5 millionar kroner, av ein kriminell bande for å drepe de Vries.