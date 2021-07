Risiko for brann i Chevrolet Bolt

utenriks

50.000 Chevrolet Bolt vart kalla tilbake tidlegare i år for ei oppdatering av programvara, men no kjem nye åtvaringar om brannrisiko.

GM ber eigarane av bilar frå 2017–19 om å parkere utandørs etter lading og ikkje å lade om natta medan dei prøver å finne ut kva som er gale.

Den nyaste alarmen kjem av brann i to bilar i Vermont og New Jersey. I fjor var det fem tilfelle, men GM trudde problemet var løyst etter at programvara var oppdatert.

Dei nyaste bilane blir ikkje omfatta av åtvaringa. I Europa er Chevrolet Bolt selt under namnet Opel Ampera-e.

