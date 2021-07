Aukande rasisme i Storbritannia

utenriks

To av faktorane som har bidrege til auken, er koronapandemien og Black Lives Matter-rørsla, i tillegg til betre registrering.

I 2020 vart det totalt registrert 61.851 slike krenkingar, noko som er ein auke på 7 prosent frå året før då det vart registrert 57.825. Dette er òg dobbelt så mykje som dei 28.479 som vart registrert i 2013.

Over ein firedel av dei melde tilfella blir lagde bort utan at det er funne ein skuldig, noko som sjokkerer organisasjonar som Victim Support og Equality and Human Rights Commission.

Sistnemnde rosar likevel politiet for positive steg når det gjeld å registrere hatkriminalitet, sjølv om mykje står att å gjere.

Dei fleste tilfella av hatkriminalitet vart registrert av Metropolitan Police i London, med 15.101, opp frå 14.051 i 2019. Deretter følgjer West Midlands og West Yorkshire.

I byrjinga av pandemien i mars i fjor var det ein auke i talet på offer med bakgrunn frå Kina og Søraust-Asia, som politiet sette i samanheng med covid-19.

West Midlands-politiet seier dei har avdekt ein auke i hatkriminalitet i samband med nabokranglar og i sosiale medium under pandemien.

Politisjef i West Midlands, Chris Matthews, seier at dei har jobba hardt for å oppmode alle offer for hatkriminalitet til å melde alle tilfelle.

