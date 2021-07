Forsvarssjefen i USA frykta Trump-kupp

utenriks

General og generalstabssjef Mark Milley oppfatta det at Trump nekta å godta nederlaget i valet som eit mogleg teikn på at han hadde til hensikt å bruke alle metodar for å bli sitjande med makta.

Det kjem fram av utdrag frå ei ny bok om den siste tida Trump hadde som president, som er skriven av Washington Post-journalistane Carol Leonnig og Philip Rucker.

– Dette er ein riksdagsaugneblink. Evangeliet til Der Führer, sa Milley til medarbeidarane sine, ifølgje boka.

I 1933 brukte Hitler ein mistenkjeleg brann i riksdagen som påskot til å suspendere borgarrettane og samle makta i regjeringa si, noko som opna for at nazistane tok all makt i Tyskland.

Då Trump oppmoda tilhengjarane sine til å marsjere i Washington i november, frykta Milley, som sjølv var utnemnd av Trump, at presidenten kalla ut «brunskjorter i gatene», ifølgje boka.

Planla å motsetje seg kupp

Og då Trump heldt fram med å hevde, utan noko bevis, at valet vart stole frå han, og deretter byrja å planleggje ein ny demonstrasjon i Washington 6. januar, la Milley og andre toppoffiserar planar om å gå av, ein etter ein, for å signalisere at dei ikkje ville vere med på noko kupp frå den avgåande presidenten.

– Dei kan prøve seg, men dei skal faen meg ikkje lykkast, sa Milley til medarbeidarane sine.

– Dette kan ikkje gjerast utan dei militære, ikkje utan CIA og FBI. Det er vi som er gutane med våpena, sa han.

Boka «I Alone Can Fix It», som blir gitt ut neste veke, legg fram den hittil mest skremmande meldinga innanfrå administrasjonen om korleis Trump nekta å godta at han tapte valet for Joe Biden.

Nekta å sende soldatar mot demonstrantar

Milley hadde allereie tidlegare på året motsett seg ønsket til Trump om å setje inn dei militære mot Black Lives Matter-demonstrasjonane i ei lang rekkje amerikanske byar.

Det ønsket frå Trump vakte for alvor djup skepsis i Milley til motiva til presidenten, særleg etter valet, då Trump byrja å fjerne toppfolk i administrasjonen og setje inn sine eigne, inkludert i Pentagon, sjølv om han berre hadde få veker igjen som president.

– Milley sa til staben sin at han trudde Trump fyrte opp under uro, kanskje i håp om å få eit påskot til å setje i verk opprørsparagrafen (Insurrection Act) og kalle opp dei militære, sa han, ifølgje boka.

(©NPK)