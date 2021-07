Funksjonshemma omkom i vassmassane i Tyskland

utenriks

Det samla talet på omkomne i Tyskland, Belgia og Nederland har komme opp i omkring 130 personar. Blant dei er tolv bebuarar på ein heim i byen Sinzig sør for Köln.

Dei vart natt til torsdag fanga i vassmassane og kunne ikkje evakuerast.

Reuters melder at over 114.000 husstandar i Tyskland er utan straum og at det er mangel på reint vatn og forsyningar mange stader.

Over 1.000 personar er ikkje gjort greie for. Redningsmannskapa kjem ikkje fram overalt, då mange vegar og bruer er skylde vekk.

